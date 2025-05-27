С ее помощью можно будет узнать, на каком этапе находится конкретный препарат – от закупки до доставки пациенту.

Заместитель Губернатора Владимирской области Владимир Куимов рассказал о разработке новой цифровой системы, которая позволит отслеживать движение лекарств к конкретному пациенту в режиме реального времени. Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей во Владимирском институте развития образования.Новая система, созданная на платформе медицинского информационно-аналитического центра, представляет собой электронную информационную панель, собирающую данные из различных источников. С ее помощью можно будет узнать, на каком этапе находится конкретный препарат – от закупки до доставки пациенту.«Можно будет увидеть, как движется конкретный препарат к конкретному пациенту, в какой аптеке или на каком складе лежит лекарство, а, может, оно ещё находится в закупке или не произведено,» – пояснил Владимир Куимов.По словам вице-губернатора, система уже работает в пилотном режиме во всех медицинских учреждениях и аптеках области и позволит более эффективно формировать закупки лекарств. Электронная информационная панель будет представлена Губернатору Александру Авдееву на следующей неделе, а с 1 января 2026 года система перейдет на исключительно персонифицированный режим работы.На пресс-конференции также были озвучены данные по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. В регионе насчитывается 31,5 тысячи федеральных льготников и более 150 тысяч региональных. В 2024 году было обеспечено 94% выписанных рецептов в установленный законом срок – до 90 дней.В качестве нововведений текущего года названо открытие фельдшерской службы по выдаче рецептов на базе Центральной поликлиники города Владимира, а также увеличение срока действия рецептов на некоторые виды лекарств до 90 дней. Также планируется постепенное внедрение практики выдачи лекарств по рецептам на базе фельдшерско-акушерских пунктов.