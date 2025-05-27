Необычной фотографией поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Рыбакам удалось снять четырех косуль (трех самок и одного самца), переплывающих Оку в районе моста на М-12. Косули

Необычной фотографией поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Рыбакам удалось снять четырех косуль (трех самок и одного самца), переплывающих Оку в районе моста на М-12. Косули плыли с территории Окского охотничьего участка в сторону Нижегородской области. Охотинспекторы рассказали, что эти животные хорошо плавают и могут преодолевать большие водоемы. В воде они могут даже спастись от хищников,