Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» поздравил первых выпускников проекта «Энергокружки», направленного на привлечение талантливых школьников в энергетическую отрасль.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» поздравил первых выпускников проекта «Энергокружки», направленного на привлечение талантливых школьников в энергетическую отрасль.В мероприятии приняли участие представители филиала, ЧОУ ДПО "Владимирский учебный центр "Энергетик" и администрация школы. В ходе торжественного собрания ребят поздравили с завершением первого года обучения, вручили сертификаты об окончании учебного года, подвели итоги о проделанной работе и наметили дальнейшие планы по развитию проекта.В этом году участниками "Энергокружка" стали 24 ученика девятых классов. Всех их объединил большой интерес к изучению физики и желание освоить основы электроэнергетики.Занятия проходили в течение 2024/2025 учебного года на базе СОШ №36 г. Владимира.Образовательная программа проекта включает углубленное изучение физики и энергетики, лабораторные и практические работы, интеллектуальные игры, встречи с энергетиками, уроки электробезопасности. В рамках профориентационных мероприятий учащиеся посетили с экскурсией несколько энергообъектов сетевой организации, а также посетили Центр управления сетями (ЦУС) филиала. Ребята получили возможность увидеть вживую современное энергетическое оборудование и узнать принципы управления электроснабжением в регионе.Филиал «Владимирэнерго» надеется, что подобное сотрудничество с учебными заведениями региона помогает лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по физике, а также способствует популяризации энергетических профессий среди молодежи.