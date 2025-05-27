Пятерых военнопленных удалось вернуть из украинского плена в рамках самого крупного обмена «1000 на 1000». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Из сообщения Александра

Пятерых военнопленных удалось вернуть из украинского плена в рамках самого крупного обмена «1000 на 1000». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Из сообщения Александра Авдеева в соцсетях В числе освобожденных – Владимир, Дмитрий и Александр из Собинского муниципального округа, Владимир из Камешковского района, Алексей (по просьбе родных не называю место его проживания).