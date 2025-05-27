Юные легкоатлеты владимирской Спортшколы олимпийского резерва №4 завоевали 18 медалей на Кубке Москвы и Московской области. Об отличных результатах маленьких владимирцев рассказали в

Юные легкоатлеты владимирской Спортшколы олимпийского резерва №4 завоевали 18 медалей на Кубке Москвы и Московской области. Об отличных результатах маленьких владимирцев рассказали в пресс-службе мэрии столицы 33-его региона. Команда ребят до 12 лет обошла соперников из Московской области и смогла взять «золото». А команда до 14 лет заняла пятое место. Кроме командных побед, владимирские спортсмены