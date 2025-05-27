Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Гусь-Хрустального. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере,

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Гусь-Хрустального. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере, а также в попытке дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности. По данным СК РФ по Владимирской области, 10 апреля 2025 года мужчина через интернет приобрёл более 5,5 граммов запрещенного вещества для личного употребления