Дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для принятия решения.

Заместитель межрайонного прокурора Гусь-Хрустального утвердил обвинительное заключение в отношении 73‑летнего жителя города.Ему вменяют преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия или угроза его применения в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.По версии следствия, вечером 1 мая 2026 года в полицию поступило сообщение, что мужчина стучал по кузовам автомобилей и дергал дверные ручки во дворе многоквартирного дома.Наряд задержал подозреваемого в одном из подъездов и доставил в Гусь‑Хрустальную ЦРБ. Там он отказался от медосвидетельствования, за что составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.После оформления в отделе полиции мужчину поместили в комнату для задержанных, где он ударил полицейского в грудь и высказал угрозу применения насилия.