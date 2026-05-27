Пострадавшая — 68‑летняя жительница, лишившаяся накоплений после мошенничества.

Александровский городской прокурор через суд добился возврата 300 тыс. руб. в пользу 68‑летней жительницы, пострадавшей от действий мошенников.В марте 2025 года лжесотрудник энергосбытовой компании под предлогом замены счетчика убедил пенсионерку перевести 300 тыс. руб. на банковский счет третьего лица.По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что счет принадлежит 40‑летнему жителю Новосибирской области.Прокуратура обратилась в Тогучинский районный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.