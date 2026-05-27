Александровский городской прокурор через суд добился возврата 300 тыс. руб. в пользу 68‑летней жительницы, пострадавшей от действий мошенников.
В марте 2025 года лжесотрудник энергосбытовой компании под предлогом замены счетчика убедил пенсионерку перевести 300 тыс. руб. на банковский счет третьего лица.
По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что счет принадлежит 40‑летнему жителю Новосибирской области.
Прокуратура обратилась в Тогучинский районный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.
Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.