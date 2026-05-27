Владимирская область выиграла конкурс в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и получила право на создание машиностроительного образовательно‑производственного кластера на базе Киржачского колледжа технологий и сервиса.Колледж планируют отремонтировать и оснастить современным оборудованием, работы запланированы на 2027 год.На реализацию проекта регион привлек 100 млн рублей федеральных средств. Дополнительно из областного бюджета выделят 20 млн рублей, а технопарк «Русклимат ИКСЭл» инвестирует 25 млн рублей в подготовку кадров для предприятий.Это станет четвертым передовым центром «Профессионалитета» в регионе: ранее открыты два машиностроительных центра в Коврове и Муроме и химический центр в Гусь‑Хрустальном.Такие кластеры готовят специалистов через практическое обучение и под конкретные рабочие места, что укрепляет связь образования и промышленности.