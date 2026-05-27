Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 мая, около 8:53 на улице Большая Нижегородская во Владимире. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних.По предварительным данным, водитель мотоцикла марки Ямаха, 1983 года рождения, допустил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Пострадавшие, оба 2013 года рождения, получили телесные повреждения и были осмотрены медицинскими работниками.По факту ДТП проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру.Правоохранители уточняют все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести травм и возможные нарушения правил дорожного движения.Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД.