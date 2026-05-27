Дело будет рассматривать Киржачский районный суд.
Заместитель прокурора Киржачского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении жителя Москвы по ч.2 ст.228 и ч.1 ст.228.3 УК РФ.
По версии следствия, в августе–сентябре 2024 года двое 17‑летних друзей нашли рецепт, купили на нелегальной площадке химикаты, средства защиты и оборудование, а также неисправную «Газель».
Эксперименты проводили в кузове автомобиля. В результате получили раствор с низкокачественным наркотическим веществом.
Сначала «Газель» стояла у арендованного дома в одном из поселений Александровского округа, затем на эвакуаторе переместили лабораторию в садовое товарищество Киржачского района, где молодых людей задержали полицейские.
Изъятые наркотик и прекурсоры выведены из незаконного оборота.
Обвиняемые полностью признали вину. В отношении одного из них уголовное дело выделено в отдельное производство.