Дело будет рассматривать Киржачский районный суд.

Заместитель прокурора Киржачского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении жителя Москвы по ч.2 ст.228 и ч.1 ст.228.3 УК РФ.По версии следствия, в августе–сентябре 2024 года двое 17‑летних друзей нашли рецепт, купили на нелегальной площадке химикаты, средства защиты и оборудование, а также неисправную «Газель».Эксперименты проводили в кузове автомобиля. В результате получили раствор с низкокачественным наркотическим веществом.Сначала «Газель» стояла у арендованного дома в одном из поселений Александровского округа, затем на эвакуаторе переместили лабораторию в садовое товарищество Киржачского района, где молодых людей задержали полицейские.Изъятые наркотик и прекурсоры выведены из незаконного оборота.Обвиняемые полностью признали вину. В отношении одного из них уголовное дело выделено в отдельное производство.