Награду вручил полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев получил благодарность президента Российской Федерации. Высокая оценка объявлена ему за существенный вклад в социально-экономическое развитие региона.Торжественную церемонию вручения провел полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.«Для нашей работы важно не только возводить новые объекты. Ключевая задача — реализовать во Владимирской области проекты благоустройства, которые раньше откладывали из-за нехватки времени или средств. Мы обязаны сохранить то, что у нас есть, завершить начатое нашими предшественниками и по возможности восстановить то, что было утрачено», — подчеркнул Александр Авдеев.