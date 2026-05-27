Купальный сезон стартует 1 июня.

Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС провела заседание перед началом летнего сезона.Участники обсудили главные риски — безопасность на водоемах и в детских лагерях.Купальный сезон стартует 1 июня. По итогам прошлого года на водоемах области погибло 26 человек, в том числе 3 ребенка. В этом году еще до старта этого сезона уже зарегистрированы 7 утопленников, среди них 1 ребенок.Чтобы снизить число трагедий, планируют открыть 40 оборудованных пляжей и установить предупреждающие аншлаги в запрещенных местах. Купающихся в неразрешенных зонах будут привлекать к административной ответственности.Летом откроются 394 детских лагеря. 30 расположены рядом с лесными массивами и подвержены риску пожаров. Проверки идут: в 8 из 21 ближайших к лесу лагерей уже выявлены нарушения, их обязуют устранить до заезда детей.