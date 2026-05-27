30 мая парк Добросельский превратится в большую спортивную площадку для праздника.В парке пройдет благотворительный марафон с программой для всех возрастов.Мероприятие объединяет 60 городов России и более 140 тысяч участников — приглашаются семьи и любители бега.Для взрослых и любителей предусмотрены дистанции 4,2 км и 2 км, для детей — забег 420 м (4–13 лет).Помимо забегов будут концерт, мастер-классы, спортивные площадки, экологические акции и детские развлечения.Для допуска к старту необходима медицинская справка.Стартовые номера можно получить 29 мая с 11:00 до 13:00 по адресу пр-т Ленина, д. 38, или в день забега 30 мая в парке с 8:30.