В программе массовая ходьба, интенсивы, ярмарка полезных продуктов и интерактивы для семьи.

26–27 июня в Муроме пройдет региональная акция «Шагаем вместе. Владимирская область».Проект продвигает ходьбу как простой и доступный способ укрепления здоровья и формирование привычек активного долголетия.Мероприятие проходит в рамках движения «За медицину здорового долголетия». Акция объединит медиков, культурных и образовательных специалистов, спортсообщество, власти и волонтеров.Ключевым событием станет открытие в Муроме Центра медицины здорового долголетия для оценки рисков и получения рекомендаций.В программе — массовая ходьба, интенсивы, ярмарка полезных продуктов, интерактивные площадки и консультации для всей семьи.