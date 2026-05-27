Вместо ожидаемых 35 миллионов рублей бюджет города получил лишь 20 миллионов от гостиничного сбора.

На майском заседании горсовета начальник финансового управления Вера Трусова отчиталась об исполнении бюджета за минувший год.Она сообщила, что общие доходы выросли на треть и достигли 17,4 миллиарда рублей, а собственные налоговые и неналоговые поступления составили 8,2 миллиарда. Особое внимание докладчица уделила новому туристическому сбору.Фактические отчисления от отельеров оказались на 15 миллионов ниже запланированной цифры. Этот налог заработал в 35 муниципалитетах региона, и перечислять его обязаны все объекты размещения — гостиницы, хостелы и отели.Платежи производятся поквартально. В текущем году ставка зафиксирована на минимальной отметке в 1% от стоимости номера без учёта НДС, а к 2029 году она поэтапно увеличится до 5%.