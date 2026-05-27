Летом растет поток травм и обращений в травмпункт.

В жару растет число травм: падения с велосипеда, неверные прыжки в воду, ожоги и ушибы. Врач Александр Шелепов дал советы, как действовать в первые минуты после происшествия.При переломе или вывихе не пытайтесь вправлять конечность — это усугубит травму. Признаки: сильная боль, невозможность шевелить, неестественный изгиб. Зафиксируйте конечность подручными средствами и срочно доставьте пострадавшего в больницу.При ушибах и растяжениях приложите холод и держите конечность на возвышении. Если боль, отек или синяк не проходят — обратитесь к врачу.Раны и укусы промойте, обработайте антисептиком и накройте чистой повязкой. Ожог охлаждайте проточной водой, не мажьте маслом.При тепловом ударе — слабость, головокружение, спутанность сознания — немедленно охладите человека и вызовите скорую.