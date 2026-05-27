Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщает, что 26 мая Областная детская клиническая больница подала в суд административный иск о защите прав несовершеннолетней после отказа матери от медицинского вмешательства.По мнению врачей ОДКБ, ребенку срочно требовалась экстренная операция, без которой возникала угроза для жизни, и медики добились судебного разрешения на вмешательство.Фрунзенский районный суд города Владимира, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о правомерности требований больницы и полностью удовлетворил иск. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщили в пресс-службе судов.В социальных сетях появилась информация о том, что речь идет об 8‑летней девочке с подозрением на аппендицит: мать якобы требовала перевода в московскую клинику и отказывалась от операции в ОДКБ, тогда как врачи считали, что промедление опасно.Пока не поступило официального подтверждения, удалось ли медикам провести операцию.