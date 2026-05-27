Подведены итоги торгов на проектирование новой связки дорог.Победителем конкурса объявлено владимирское ООО «Дорпроект33». Контракт намерены подписать 1 июня 2026 года. Подрядчик должен завершить все проектные работы к середине ноября.Проект охватывает участок длиной 1,37 км и включает несколько ключевых элементов:- четырехполосный отрезок длиной около 390 м от строящегося кольца на ул. Гастелло до нового кольца на пересечении Промышленного проезда и ул. Полины Осипенко;- два двухполосных участка длиной примерно 480 м и 500 м для соединения с существующей дорожной сетью;- новое одноуровневое кольцо и устройство переезда через железнодорожные пути.По всему маршруту предусмотрят тротуары и велодорожки, а также современное наружное освещение. В проект также включены ливневая канализация с очистными сооружениями и благоустроенные зеленые зоны.