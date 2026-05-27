Инициатива призвана поддержать устойчивый и активный туризм в регионе.

Во Владимирской области продолжают развивать туристические и велосипедные маршрутыВ прошлом году регион обновил маршрут «Владимир — Суздаль» длиной 102 км, проходящий вдоль рек, аллей и памятных мест.Это лето принесет рост велосипедной активности в регионе. Так фестиваль «Велолето» пройдет 5–7 июня, а 6 июня состоится второй этап велогонки «Россия», приуроченный к 60‑летию Золотого кольца.Первый этап велогонки стартовал в Костромской области. На старт вышли более 500 человек. После чего состоялась передача эстафеты во Владимирскую область. Групповая гонка в регионе пройдет кругом длиной 85 км между Владимиром и Суздалем.К велогонке будет приурочено проведение гастрофестиваля на Торговой площади в Суздале.В планах регионов — создать маршрут «Суздаль — Гаврилов Посад», соединить Владимир, Суздаль и Гаврилов Посад и проработать «Суздаль — Юрьев‑Польский».Проект предполагает инфраструктуру для путешественников: остановки, питание и ремонт велосипедов.