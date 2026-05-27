Убежища разместят не только в подвалах домов, но и в школах, торговых центрах и других учреждениях города.

Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление гражданской защиты» Владимира Сергей Павлов сообщил, что количество укрытий от ракет и беспилотников станет больше.Ранее планировалось оборудовать 534 объекта, однако после пересмотра нормативов ГОСТов их количество сократилось. По новым требованиям высота потолков в убежищах не должна быть ниже 170 сантиметров, обязательна вентиляция, наличие шанцевого инструмента на случай расчистки выхода, санитарной сумки, воды (5 литров на 20 человек) и выносных емкостей вместо туалетов.Теперь же городские власти готовят расширение перечня локаций. Планируется добавить около 150 новых укрытий, и они появятся не только в многоквартирных домах, но и в образовательных, культурных, спортивных учреждениях, а также в торговых центрах.Общий список превысит 500 точек. Тему прокомментировал губернатор Александр Авдеев. Он назвал неверным мнение о нехватке убежищ, пояснив, что с советских времен действуют нормативы об укрытиях для рабочих смен на предприятиях.Глава региона привел в пример Курскую и Белгородскую области, где сирены постоянных обстрелов уже отключили: жители знают порядок действий сами. При этом он признал необходимость спускаться в подвал при ракетной опасности и подчеркнул, что владимирские школы уже обучают детей поведению в таких ситуациях.