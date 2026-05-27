Официальное открытие состоялось 26 мая.

Линейку профессиональных сообществ Кадрового центра «Работа России» Владимирской области пополнил новый профильный клуб — для предпринимателей. Он будет работать наряду с уже действующими объединениями женщин, молодежи и работодателей. Основными участниками станут жители региона, которые запускают или уже развивают свое дело при поддержке службы занятости.Официальное открытие состоялось 26 мая, в День российского предпринимательства. Мероприятие объединило самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чей бизнес-путь начался с обращения в Кадровый центр. Подобные встречи способствуют реализации задач национального проекта «Кадры», обеспечивая безопасный старт для новых проектов.«Прежде всего наши эксперты путем тестирования и консультаций оценивают предпринимательский потенциал гражданина. Перспективным кандидатам оказывается помощь в обучении необходимым навыкам при открытии своего дела – от консультаций специалистов до организации переобучения. Третий этап комплексной поддержки – предпринима-тельский старт. Мы помогаем собрать необходимые документы, подготовить и защитить бизнес-план, оказываем консультации по вопросам регистрации как самозанятых, так и индивидуальных предпринимателей. Четвертый шаг, Кадровый центр способствует получению кандидатом региональной меры поддержки. Это единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела в размере 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей для многодетных родителей и участников СВО», – рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.Теперь взаимодействие центра с бизнесом не ограничивается подготовкой к старту. Впервые на одной площадке собрались руководители стартапов для активного обмена опытом, участия в круглых столах и мастер-классах. Например, эксперты провели занятие по продвижению в соцсетях и мессенджерах. Также была организована ярмарка товаров, произведенных участниками встречи. Мероприятие прошло при поддержке партнеров, включая МБУ «Центр поддержки предпринимательства» и ООО «Капитал Лайф страхование жизни».С начала 2026 года Кадровый центр «Работа России» Владимирской области оказал меры государственной поддержки по открытию собственного дела более 200 жителям региона, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году единовременную помощь получили 75 граждан региона, из них двое участников СВО и 5 многодетных родителей. В 2026 году их число составило уже 32 человека, и заявки продолжают поступать. Женщины охотнее открывают стартапы, чем мужчины, их количество составляет 53 процента. В большинстве своем открывшие собственный бизнес предпочитают заниматься предоставлением различных услуг, в том числе в сфере дошкольного образования и бьюти-индустрии. Производством изделий занимаются 20% граждан, открывших свое дело в 2026 году, а торговлей – только 17%