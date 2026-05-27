«Зарядка с чемпионом» собрала воспитанников спортшкол и клубов.
ФОК в центре города стал точкой притяжения спортивного драйва.
На занятие приехали известные боксеры: чемпион мира Марк Петровский и олимпийский победитель Евгений Тищенко.
Для воспитанников спортшкол и клубов это был редкий шанс получить опыт от лидеров вида спорта.
- Отработать навыки под наставлением прославленных спортсменов.
- Зарядиться мотивацией и настроем на новые достижения.
- Участвовать в розыгрыше призов и взять автограф у звезд.
Личные советы мастеров стали сильным стимулом для молодых спортсменов.