В год единства народов России во Владимире обсудили меры по укреплению межнационального согласия.

Доме Дружбы во Владимире прошел окружной семинар-совещание под председательством полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева.В работе приняли участие заместитель руководителя администрации Президента Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и представители федеральных и региональных ведомств.Главная тема встречи — реализация стратегии государственной национальной политики. Эта повестка особенно актуальна в год, объявленный Президентом Путиным Годом единства народов России. Как и в прошлые десятилетия, люди разных национальностей сегодня вместе отстаивают и развивают нашу страну. Единство наций укрепляет обороноспособность и внутреннюю стабильность государства.Владимирская область сохраняет русскую и православную идентичности, но при этом здесь проживают представители более 120 национальностей и 16 конфессий. В регионе выстроена системная работа — от нормативной базы до постоянного диалога с национальными и религиозными объединениями. Мы последовательно поддерживаем баланс интересов коренных жителей и прибывших с иными традициями и обычаями.Особое внимание уделяется адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов и поддержке традиционных ценностей. Во Владимирской области действуют Дом Дружбы народов и Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям, реализуются целевые программы поддержки.