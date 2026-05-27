26 мая детский сад №66 снова стал спортивной ареной для городских соревнований по прыжкам через резинку.Этот знакомый многим дворовый вид спорта официально включен в перечень дошкольных дисциплин города.В состязаниях приняли участие 11 команд.Маленькие участники соревновались в скоростных и отборочных прыжках под наблюдением судей Федерации по прыжкам через резинку.Командный зачет завершился так:1 место — ДОУ №662 место — ОЦ №7 (ДОУ №105)3 место — ОЦ №2 (ДОУ №83)В личном первенстве у мальчиков победил Дамир Тухтаев (ДОУ №66), у девочек — Александра Журкина (ОЦ №3).В 2023 году детский сад №66 запустил это направление, а затем в нем открылось региональное отделение профильной Федерации.