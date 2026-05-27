Модуль завершится защитой выпускных аттестационных работ.
Во время четвертого модуля ветераны специальной военной операции — участники областного кадрового проекта «Герои-33» — будут осваивать современные управленческие технологии.
Заключительная защита аттестационных работ состоится 7 июня.
Успешно сдавшие итоговую аттестацию получат дипломы, подтверждающие готовность к руководящей работе в органах власти и местного самоуправления.
Восемь участников проекта уже трудоустроились на разные должности в период обучения.
Остальным выпускникам будут предлагать вакансии в соответствии с их компетенциями по мере появления подходящих позиций.
Защитники Родины, получившие управленческие знания и навыки, станут ценными кадрами для региона.