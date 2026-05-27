Во время четвертого модуля ветераны специальной военной операции — участники областного кадрового проекта «Герои-33» — будут осваивать современные управленческие технологии.Заключительная защита аттестационных работ состоится 7 июня.Успешно сдавшие итоговую аттестацию получат дипломы, подтверждающие готовность к руководящей работе в органах власти и местного самоуправления.Восемь участников проекта уже трудоустроились на разные должности в период обучения.Остальным выпускникам будут предлагать вакансии в соответствии с их компетенциями по мере появления подходящих позиций.Защитники Родины, получившие управленческие знания и навыки, станут ценными кадрами для региона.