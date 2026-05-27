Центр будет носить имя Героя России, генерал‑лейтенанта Романа Кутузова.
Глава города Сергей Волков принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте строительства будущего Регионального центра спортивной борьбы.
Новый центр будет носить имя Героя России, генерал‑лейтенанта Романа Владимировича Кутузова и станет ключевым объектом для подготовки борцов региона.
В торжестве приняли участие министр спорта области Наталья Федорова, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, председатель горсовета Николай Толбухин, главный тренер области по греко‑римской борьбе Надир Магомедов, сенатор Андрей Шохин, а также ветераны спорта, тренеры и юные борцы.
Почетной гостьей церемонии стала мать Романа Кутузова — Мария Николаевна Кутузова.
По словам Сергея Волкова, центр — это не просто крупный спортивный объект, а дань уважения человеку, чья жизнь служит примером мужества и верности Родине. Он подчеркнул, что имя Романа Владимировича будет вдохновлять молодых спортсменов добиваться успехов как на ковре, так и в жизни.
Современное здание объединит универсальный спортивный зал, специализированные зоны для занятий греко‑римской борьбой, медицинский блок и всю необходимую сопутствующую инфраструктуру.
Секции получат возможность расширить набор, а перспективные борцы смогут тренироваться в условиях, соответствующих международным стандартам.