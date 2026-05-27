Глава города Сергей Волков принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте строительства будущего Регионального центра спортивной борьбы.Новый центр будет носить имя Героя России, генерал‑лейтенанта Романа Владимировича Кутузова и станет ключевым объектом для подготовки борцов региона.В торжестве приняли участие министр спорта области Наталья Федорова, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, председатель горсовета Николай Толбухин, главный тренер области по греко‑римской борьбе Надир Магомедов, сенатор Андрей Шохин, а также ветераны спорта, тренеры и юные борцы.Почетной гостьей церемонии стала мать Романа Кутузова — Мария Николаевна Кутузова.По словам Сергея Волкова, центр — это не просто крупный спортивный объект, а дань уважения человеку, чья жизнь служит примером мужества и верности Родине. Он подчеркнул, что имя Романа Владимировича будет вдохновлять молодых спортсменов добиваться успехов как на ковре, так и в жизни.Современное здание объединит универсальный спортивный зал, специализированные зоны для занятий греко‑римской борьбой, медицинский блок и всю необходимую сопутствующую инфраструктуру.Секции получат возможность расширить набор, а перспективные борцы смогут тренироваться в условиях, соответствующих международным стандартам.