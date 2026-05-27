По информации владимирского Банка России, в апреле в регионе цены выросли на 0,1% в сравнении с мартом. Годовая инфляция составила 6,3%. В апреле подешевели цветы, овощи, масло, турпоездки и

По информации владимирского Банка России, в апреле в регионе цены выросли на 0,1% в сравнении с мартом. Годовая инфляция составила 6,3%. В апреле подешевели цветы, овощи, масло, турпоездки и компьютерная техника. Подорожали сахар, шубы и газеты с журналами. В апреле подешевели перец, свежие огурцы, зелень и помидоры из-за снижения расходов на отопление и освещение теплиц.