Во Владимирской области появится четвёртый образовательно‑производственный кластер. Его создадут в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Поддержка поступит из федерального бюджета в 2027 году. Об этом сообщили в облправительстве. Победителем конкурсного отбора Министерства просвещения России стал проект машиностроительного образовательно‑производственного кластера на базе Киржачского колледжа технологий и сервиса. Всего регион подавал четыре заявки – по отраслям машиностроения, сервиса и туризма, сельского хозяйства и социальной сферы. В состав образовательно-производственного центра также войдут Владимирский политехнический колледж, Александровский промышленно-правовой колледж, Кольчугинский политехнический колледж и Владимирский технологический колледж. По информации регионального Министерства образования, ведущими предприятиями кластера выступят ООО «ИЗТТ», ООО «ШАФТ», ООО «ВЕНТКОМПОНЕНТ», ООО «КАСТ», ООО «ВЗТО», ООО «Строй-Потенциал», ЗАО «Киржачский инструмент», ПАО