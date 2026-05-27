Медики фиксируют снижение числа пациентов с ОРВИ во всех возрастных группах, а недельная статистика по коронавирусу сократилась почти на пятую часть.

По данным регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области упал на 9,7% относительно предыдущей семидневки.За помощью к врачам по всей области обратились 4 460 человек, из них в областном центре — 1 024 пациента. Позитивная динамика коснулась и детей, и взрослых. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели 416 лабораторных тестов. В пробах доминировали риновирусы, также выделялись сезонные коронавирусы.С 18 по 24 мая лабораторно подтверждено всего 18 случаев COVID-19 — это на 17,6% меньше, чем неделей ранее.Основной очаг зафиксирован в Ковровском районе, где заболели 10 человек. Ещё трое инфицированных выявлены в Гусь-Хрустальном районе, двое — в Суздальском, по одному случаю пришлось на Камешковский, Гороховецкий районы и город Владимир. У 83,3% заразившихся инфекция протекала как обычное ОРЗ, у 16,7% развилась внебольничная пневмония.