В Пензенской области разгорелся скандал вокруг сексуальной неприкосновенности детей. 21-летняя девушка была приговорена к году лишения свободы условно за совращение 15-летнего подростка.

В Пензенской области разгорелся скандал вокруг сексуальной неприкосновенности детей. 21-летняя девушка была приговорена к году лишения свободы условно за совращение 15-летнего подростка.Девушку признали виновной по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". По данным следствия, в течение февраля 2018 года девушка удовлетворяла половые потребности с 15-летним подростком в своей квартире.Сообщается, что девушка вступала в половую связь по обоюдному согласию. Однако даже при таких обстоятельствах российское законодательство находится не на стороне пензячки.По информации правоохранителей, подсудимая полностью признала свою вину в совершении деяния. Источники уточнили, что при вынесении приговора суд счел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, передает PenzaNews.Напомним, что случаи с нарушением сексуальной неприкосновенности детей не являются редкостью. Так, ранее 55-летнего заслуженного артиста России, надругавшегося над своей несовершеннолетней ученицей, освободили от ответственности. Педагог сделал предложение потерпевшей, что гарантировало ему свободу.По версии следствия, дирижер несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей супруги и родителей ребенка. Роман завершился беременностью и абортом.