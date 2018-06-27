Российский миллиардер еврейского происхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругой дизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.

Российский миллиардер еврейскогопроисхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругойдизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.Летом прошлого года Роман и Дарьяобъявили о расставании. За плечами у супругов 10 лет брака и двое общих детей:Аарон и Лея.Каким-то образом Абрамович иЖукова смогли сохранить дружеские отношения. Они часто выходят вместе в свет.Сначала их застукали на праздновании дня рождения клуба "Гараж". Тогда экс-супруги судовольствием позировали перед камерами и выглядели абсолютно спокойными.После бывших возлюбленных опятьвидели вместе. Они появились в Большом театре, где сейчас идет балет "Нуреев". Снимкипарочки тем же вечером появились в Сети.Интернет -обыватели принялисьрассуждать, что же происходит между дизайнером и предпринимателем. Многиепришли к выводу, что вскоре случиться воссоединение бывших супругов. Отметим,что Дарья и Роман никак не комментируют свою личную жизнь, сообщает .Добавим, что в концепрошлого года Дарье Жуковой приписывали роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Впервые Ставроса иДашу заметили вместе на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке в октябре 2017года. Однако тогда мало кто придал этому значение. Подозрение, что парусвязывает нечто большее, чем простое знакомство. стали крепнуть, когда в началедекабря греческий миллиардер вместе со все той же спутницей посетил выставкуArt Basel в Майами. После этого они вместе вернулись в Нью-Йорк, чтобы тампринять участие в ежегодном обеде в честь пополнения коллекции музея Metropolitan.