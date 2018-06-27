Российский миллиардер еврейского
происхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругой
дизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.
Российский миллиардер еврейского
происхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругой
дизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.
Летом прошлого года Роман и Дарья
объявили о расставании. За плечами у супругов 10 лет брака и двое общих детей:
Аарон и Лея.
Каким-то образом Абрамович и
Жукова смогли сохранить дружеские отношения. Они часто выходят вместе в свет.
Сначала их застукали на праздновании дня рождения клуба "Гараж". Тогда экс-супруги с
удовольствием позировали перед камерами и выглядели абсолютно спокойными.
После бывших возлюбленных опять
видели вместе. Они появились в Большом театре, где сейчас идет балет "Нуреев". Снимки
парочки тем же вечером появились в Сети.
Интернет -обыватели принялись
рассуждать, что же происходит между дизайнером и предпринимателем. Многие
пришли к выводу, что вскоре случиться воссоединение бывших супругов. Отметим,
что Дарья и Роман никак не комментируют свою личную жизнь, сообщает .
Добавим, что в конце
прошлого года Дарье Жуковой приписывали роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Впервые Ставроса и
Дашу заметили вместе на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке в октябре 2017
года. Однако тогда мало кто придал этому значение. Подозрение, что пару
связывает нечто большее, чем простое знакомство. стали крепнуть, когда в начале
декабря греческий миллиардер вместе со все той же спутницей посетил выставку
Art Basel в Майами. После этого они вместе вернулись в Нью-Йорк, чтобы там
принять участие в ежегодном обеде в честь пополнения коллекции музея Metropolitan.