Актриса Ирина Старшенбаум и продюсер Александр Цекало стали гостями шоу ОК на связи! Последний впервые рассказал о том, что его со Старшенбаум связывают давно зародившиеся чувства.

Актриса Ирина Старшенбаум и продюсер Александр Цекало стали гостями шоу "ОК на связи!" Последний впервые рассказал о том, что его со Старшенбаум связывают "давно зародившиеся чувства"."Нас связывает давно зародившиеся между нами чувства, – улыбается Цеало. – Чувства возникли в первый раз, как только я увидел Ирину. Рассказать, как это было? По-честному. Это я еще никому не рассказывал. К нам домой Ира приехала с Сашей Петровым… И мне казалось, в тот вечер многие были восхищены Ирой, ее непосредственностью… И когда уже ребята собрались, просто сами поняли, что это может продолжаться долго, все уже выходили, немного пошатываясь, из беседки, устали, и Ира Сашу пропустила вперед, сказала идти, а сама повернулась к нам и сказала: "Я приеду к вам в гости без него". Это было очень трогательно и смешно, это правда".В ближайших планах Старшенбаум – съемки в картине "Притяжение-2" "Начинаем снимать через месяц, и, конечно же, это засекреченный сценарий, который мы не будем раскрывать. Скажем, лучше переезжать в Петербург на это время. Думаю, я коротко, но объемно ответила", – улыбается актриса.Особенно ей приятно, что снова сможет поработать с Федором Бондарчуком. "Все, кто знаком с Федором Сергеевичем, не дадут мне соврать, что столько в нем энергии! И когда он заходит в комнату, все немного перестает дышать, немного по-другому начинает двигаться. Он человек, который всегда верит во все, что он делает. Это была одна из моих первых картин ("Притяжение" – Прим. ред.), первая картина в большом кино. И если он тебе говорит, что надо так сделать и все будет хорошо, ты совершенно не рефлексируешь, что ты делаешь. Он мне дал чувство уверенности в себе. Без него актерской профессии делать нечего. Я даже не чувствовала этого стресса и чувства большой ответственности за то, что происходит", – заявила актриса.