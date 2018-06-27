Аналитики провели исследование и предположили вероятные цены на три новых модели iPhone. Ожидается, что компания Apple представит смартфоны уже осенью.

Аналитики провели исследование и предположили вероятные цены на три новых модели iPhone. Ожидается, что компания Apple представит смартфоны уже осенью.Эксперты опубликовали свой прогноз на тему того, какой политики будет придерживаться Apple относительно новых смартфонов. В частности, о бюджетном девайсе стали известны несколько деталей.Смартфон представят в сентябре вместе с двумя другими флагманами. При этом специалисты уверяли пользователей Сети, что устройство покажут отдельно, передает Fortune.Также аналитики раскрыли ориентировочную стоимость бюджетника. По информации экспертов, цена девайса составит примерно от 600 до 700 долларов. Предполагается, что эта модель привлечет владельцев старых iPhone и обладателей телефонов на операционной системе Android.Apple делают большую ставку на упомянутый телефон. Специалисты из Купертино планируют, что бюджетная модель станет бестселлером. Уже известно, что компания отгрузит в магазины больше единиц смартфона, чем двух флагманов вместе взятых.Кроме того, аналитики рассказали о плохом для покупателей сценарии ценообразования Apple. Есть вероятность того, что стоимость последних смартфонов будет начинаться с отметок 1099, 999 и 799 долларов соответственно. Тогда средняя цена iPhone в 2019 году увеличится на 7,2%.Ранее стало известно, что в Apple зафиксировали рекордную стоимость "яблочного" смартфона в 2017 году. Cредняя цена iPhone X уже выросла до 652 долларов, а теперь может увеличиться до 738 долларов.