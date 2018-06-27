Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков
– а, следовательно, и их вторых половинок. Особенно ярко это проявляется в дни
больших спортивных событий – таких, как ЧМ-2018.
Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков
– а, следовательно, и их вторых половинок. Особенно ярко это проявляется в дни
больших спортивных событий – таких, как ЧМ-2018.
В дни, когда проходят футбольные матчи, мужчины отказываются
от близости со своими возлюбленными. А уж поражение любимой команды начисто
отбивает у большинства представителей сильного пола охоту к сексу.
Около 80% фанатов мужского пола не могут даже думать о сексе
после проигрыша своих кумиров. Но зато победа вызывает у 65% любителей футбола
такой прилив энергии, что они обязательно направят ее на занятия любовью.
Подробности интимной жизни фанатов приводит Life.ru
со ссылкой на данные опроса, проведенного интернет-магазином
"Платаномелон".
Побочным эффектом исследования оказалось крушение мифа о
том, что мужчины постоянно думают о сексе. Выяснилось, что около 27%
опрошенных, напротив, во время секса думают о футболе. А еще около 40%
соглашаются заняться любовью только с условием – что они во время любовных утех
смогут смотреть футбольный матч.
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