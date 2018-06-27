Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков – а, следовательно, и их вторых половинок. Особенно ярко это проявляется в дни больших спортивных событий – таких, как ЧМ-2018.

Футбол оказывает существенное влияние на сексуальную жизнь болельщиков– а, следовательно, и их вторых половинок. Особенно ярко это проявляется в днибольших спортивных событий – таких, как ЧМ-2018.В дни, когда проходят футбольные матчи, мужчины отказываютсяот близости со своими возлюбленными. А уж поражение любимой команды начистоотбивает у большинства представителей сильного пола охоту к сексу.Около 80% фанатов мужского пола не могут даже думать о сексепосле проигрыша своих кумиров. Но зато победа вызывает у 65% любителей футболатакой прилив энергии, что они обязательно направят ее на занятия любовью.Подробности интимной жизни фанатов приводит Life.ruсо ссылкой на данные опроса, проведенного интернет-магазином"Платаномелон".Побочным эффектом исследования оказалось крушение мифа отом, что мужчины постоянно думают о сексе. Выяснилось, что около 27%опрошенных, напротив, во время секса думают о футболе. А еще около 40%соглашаются заняться любовью только с условием – что они во время любовных утехсмогут смотреть футбольный матч.Dni.Ru писали о Наталье Немчиновой, которая обрела популярность после того, как иностранные фотографы засняли ее на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Фото Натальи моментально облетело все мировые таблоиды, а в Сети ее называли самой красивой болельщицей. Чуть позже интернет-обыватели узнали в ней знаменитую актрису фильмов для взрослых.Сама девушка заявила, что в порно никогда не снималась. По ее словам, откровенные снимки в сети – месть ее бывшего бойфренда.