30 июня в Костроме пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи

30 июня в Костроме пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежиВсе события начнутся в 14.00. Центре города развернутся массовые гуляния.Советская площадь превратится в большую молодежную спортплощадку, где пройдет фитнес-фестиваль «Недиван» (открытые фитнес-тренировки и занятия по йоге), соревнования по стритболу, армреслингу, лазертагу, бадминтону, фрирану, открытые тренировки по диск гольфу, а также по киберспорту и настольному теннису.Вечером на Сусанинской площади прозвучат песни и творческие номера молодежных коллективов Костромы на традиционном концерте «Видели ночь...», а также впервые пройдет фестиваль «Образ города».Гостей ожидают интеллектуальное шоу «Баттл Революция», турнир по классической мафии и открытые мастер-классы по живописи и изготовлению керамических изделий, а также граффити-художников.Будут организованы зоны для настольных игр, фотовыставка и арт-базар.