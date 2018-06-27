Журналистка Божена Рынска пожаловалась на представителей аэропорта Шереметьево. Те заставляли светскую львицу уступить очередь пассажирам с ребенком.

Журналистка БоженаРынска пожаловалась на представителей аэропорта Шереметьево. Те заставляли светскую львицу уступить очередь пассажирам с ребенком.На своей странице Facebook Рынска написала гневный пост о несправедливости по отношению к ней. Впубликации журналистка несколько раз отметила, что летает бизнес-классом."На проходе на посадкув приоритете очереди я была одна. Представитель Шереметьево стал пытатьсяоттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперед меня пассажиров того жебизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста – лет 5–6, который былвполне здоров и адекватен", – поведала Божена."Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми былиприоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более один человек –я – вполне пережидаем, не рассыплются и подождут секунду. Что я и сказала,закрыв проход мощной грудью", – задавила всех несогласныхсветская львица.Также Рынска отметила,что эта не единственная неприятность,которая случилась с ней и ее спутником в аэропорту. Музыканта Стаса Намина не пустили вкабину с его небольшим чемоданчиком. Божена удивилась, почему ее пропустили снебольшим чемоданом, а ее друга – нет. "По-моему, о несоответствии кэбин-сайзановым стандартам необходимо сообщать на регистрации", – отметила она.Журналистка детей, мягко говоря, недолюбливает. В мартеэтого года она высказалась о жутком пожаре в Кемерово. Рынска уверяла тогда, что именномалыши устроили поджог. А в феврале светскую львицу вывел из себя ролик всоцсети с плачущим в самолете ребенком, она написала в комментариях: "Я быэту мелкую тварь удавила бы. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала.Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. Иесли у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, при чем тутостальные пассажиры. Что бы ни было у мальчика, такой буйнопомешанный летать недолжен. Или самолет свой заказываем, или дома сидим".