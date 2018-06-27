Журналистка Божена
Рынска пожаловалась на представителей аэропорта Шереметьево. Те заставляли светскую львицу уступить очередь пассажирам с ребенком.
Журналистка Божена
Рынска пожаловалась на представителей аэропорта Шереметьево. Те заставляли светскую львицу уступить очередь пассажирам с ребенком.
На своей странице Facebook Рынска написала гневный пост о несправедливости по отношению к ней. В
публикации журналистка несколько раз отметила, что летает бизнес-классом.
"На проходе на посадку
в приоритете очереди я была одна. Представитель Шереметьево стал пытаться
оттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперед меня пассажиров того же
бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста – лет 5–6, который был
вполне здоров и адекватен", – поведала Божена.
"Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были
приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более один человек –
я – вполне пережидаем, не рассыплются и подождут секунду. Что я и сказала,
закрыв проход мощной грудью", – задавила всех несогласных
светская львица.
Также Рынска отметила,что эта не единственная неприятность,
которая случилась с ней и ее спутником в аэропорту. Музыканта Стаса Намина не пустили в
кабину с его небольшим чемоданчиком. Божена удивилась, почему ее пропустили с
небольшим чемоданом, а ее друга – нет. "По-моему, о несоответствии кэбин-сайза
новым стандартам необходимо сообщать на регистрации", – отметила она.
Журналистка детей, мягко говоря, недолюбливает. В марте
этого года она высказалась о жутком пожаре в Кемерово. Рынска уверяла тогда, что именно
малыши устроили поджог. А в феврале светскую львицу вывел из себя ролик в
соцсети с плачущим в самолете ребенком, она написала в комментариях: "Я бы
эту мелкую тварь удавила бы. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала.
Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И
если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, при чем тут
остальные пассажиры. Что бы ни было у мальчика, такой буйнопомешанный летать не
должен. Или самолет свой заказываем, или дома сидим".