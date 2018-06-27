Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин и близкий знакомый прославившейся на всю страну благодаря мундиалю Натальи Немчиновой рассказал о ее прошлом. Мужчина расставил все точки над i.

Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин иблизкий знакомый прославившейся на всю страну благодаря мундиалю НатальиНемчиновой рассказал о ее прошлом. Мужчина расставил все точки над i.Репутация красавицы-блондинки пошатнуласьпосле того, как в Сети всплыла информация о том, что девушка – актриса из фильмовдля взрослых. Это вызвало скандал международного масштаба: западные СМИраструбили о том, что самая красивая русская болельщица оказалась порноактрисой.Позже девушке приписали брак с владельцемсети фитнес-клубов Сергеем Рощупкиным, чтооказалось неправдой. Они хорошие друзья, к тому же Немчиноваработает в одном из клубов сети, расположенном в Красногорске. "С Наташей мы столько летзнакомы, уже как родные… Одни пишут, что она мне жена, другие – любовница. Это,конечно, не так", – цитирует бизнесмена сайт "Комсомольская правда".По словам Рощупкина, девушка приехала из Череповца и "сделала себясама": выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском,занимается фитнесом, бегает марафоны. Предприниматель уверен, что скандал вокругимени блондинки раздули на пустом месте."Да, работала она моделью, снималась и воткровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете?!" – возмутилсябизнесмен. По словам друга Натальи, у нее случился стресс из-за того, чтона нее обрушилось.Ранее Немчинова заявила, что в порно не снималась, и все, что о ней пишут– неправда. По словам Натальи, десятки откровенных фото в Сети – месть бывшего возлюбленного.