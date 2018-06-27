Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин и
близкий знакомый прославившейся на всю страну благодаря мундиалю Натальи
Немчиновой рассказал о ее прошлом. Мужчина расставил все точки над i.
Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин и
близкий знакомый прославившейся на всю страну благодаря мундиалю Натальи
Немчиновой рассказал о ее прошлом. Мужчина расставил все точки над i.
Репутация красавицы-блондинки пошатнулась
после того, как в Сети всплыла информация о том, что девушка – актриса из фильмов
для взрослых. Это вызвало скандал международного масштаба: западные СМИ
раструбили о том, что самая красивая русская болельщица оказалась порноактрисой.
Позже девушке приписали брак с владельцем
сети фитнес-клубов Сергеем Рощупкиным, что
оказалось неправдой. Они хорошие друзья, к тому же Немчинова
работает в одном из клубов сети, расположенном в Красногорске. "С Наташей мы столько лет
знакомы, уже как родные… Одни пишут, что она мне жена, другие – любовница. Это,
конечно, не так", – цитирует бизнесмена сайт "Комсомольская правда".
По словам Рощупкина, девушка приехала из Череповца и "сделала себя
сама": выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском,
занимается фитнесом, бегает марафоны. Предприниматель уверен, что скандал вокруг
имени блондинки раздули на пустом месте.
"Да, работала она моделью, снималась и в
откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете?!" – возмутился
бизнесмен. По словам друга Натальи, у нее случился стресс из-за того, что
на нее обрушилось.
Ранее Немчинова заявила, что в порно не снималась, и все, что о ней пишут
– неправда. По словам Натальи, десятки откровенных фото в Сети – месть бывшего возлюбленного.