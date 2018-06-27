30 июня состоится VIII ежегодный джазовый фестиваль Настроение. Его посетят не только несколько тысяч человек из Москвы и Московской области, но и многочисленные болельщики чемпионата мира по футболу-2018. В текущем году этот фестиваль вошел в Путеводитель болельщика Московской области. Мероприятие поддерживают областное правительство и руководство городского округа Истра.

30 июня состоится VIII ежегодный . Его посетят не только несколько тысяч человек из Москвы и Московской области, но и многочисленные болельщики чемпионата мира по футболу-2018. В текущем году этот фестиваль вошел в "Путеводитель болельщика Московской области". Мероприятие поддерживают областное правительство и руководство городского округа Истра.Фестиваль развивается и каждый год приглашает на свою сцену лучшие музыкальные коллективы. Традиционная особенность "Настроения" – тщательно подобранная программа, изысканный коктейль из яркого современного джаза, традиционного звучания духовых инструментов и электронного медитативного саунда.В этом году зрителей удивит своими полиритмическими саксофонными импровизациями трио "Baritone Domination", группа "Les Trois Paresseux" исполнит атмосферную музыку в стиле Франции 60-х годов, а симфоджазовый проект братьев Ивановых и Полины Орбах представит симфонические аранжировки в сочетании с современными ритмами джаза и рока и необычным женским вокалом. И, конечно, своим джазовым настроением поделятся уже полюбившиеся горожанам группы "FX Quartet", "1/2 Orchestra" и "Hula Hoop".Вход свободный.