Дарья Дмитриева смогла обрести свое женское счастье. Как утверждают СМИ, бывшая супруга хоккеиста Александра Радулова ждет ребенка от женатого сотрудника ФСБ.

Дарья Дмитриева смогла обрести свое женское счастье. Как утверждают СМИ, бывшая супруга хоккеиста Александра Радулова ждет ребенка от женатого сотрудника ФСБ.Бывший игрок клуба ЦСКА Александр Радулов и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Дарья Дмитриева сыграли свадьбу 4 июня 2016 года в одной из усадеб Подмосковья. Однако спустя полтора года супруги оформили развод. Причем разрыв сопровождался скандалом – Дарья на всеобщее обозрение потрясла грязным бельем, в красках расписав непростую жизнь с хоккеистом, после развода с которым осталась ни с чем – так был составлен брачный контракт.Впрочем, как утверждают СМИ, Дмитриева вскоре нашла нового возлюбленного. Говорят, что сейчас знойная брюнетка встречается с 30-летним сотрудником спецслужб Игорем Семченко. В нерабочее время он играет за футбольный клуб "Якорь" и увлекается самбо, компетентно сообщает сайт .Несмотря на то, что влюбленные вместе уже год, Семченко так до сих пор не оформил развод с женой, которая подарила ему двух детей. Впрочем, это обстоятельство ничуть не смущает Дмитриеву. "Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся", – приводит слова счастливой Дарьи издание.Видимо, девушка все же решила убыстрить процесс, поскольку появилась информация о том, что Дмитриева ждет ребенка от Семченко. Отметим, что недавно Дарья вернулась в Россию из отпуска, который проводила на Сардинии. Фотографиями с отдыха девушка поделилась на своей страничке в Instagram. На снимках Дмитриева демонстрировала великолепную фигуру. Если она действительно ждет ребенка, то срок беременности еще совсем маленький.