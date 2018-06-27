Ученые из Университета Эмори в США сообщили о том, что присутствие в космосе военных аппаратов может спровоцировать новую глобальную войну. Причиной же может стать банальная случайность.

Ученые изУниверситета Эмори в США сообщили о том, что присутствие в космосе военных аппаратов может спровоцировать новуюглобальную войну. Причиной же можетстать банальная случайность.Призыв США к развертываниюКосмического корпуса обостряет состязание между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в космосе.Это может вызвать самые плачевные последствия.Запущенныеже в космос аппараты различного назначения способны засорить орбиту и привести кневозможности использования околоземного пространства. А любое уничтожениевоенного объекта одной из стран может быть воспринято как акт агрессии. И тогда,по мнению экспертов, войны не избежать.Крометого, уже существуют проекты по уничтожению космических аппаратов вероятногопротивника на орбите, сообщает Wired. Ряд неправильных решений и отсутствиепостоянной коммуникации в данном вопросе между государствами грозят масштабными боевыми действиями на земле.Ранее генерал армииСША Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвалифакторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества одной стороненад другой. Эксперты считают, что составляющими успеха станут космические икомпьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.