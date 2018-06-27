Ученые из
Университета Эмори в США сообщили о том, что присутствие в космосе военных аппаратов может спровоцировать новую
глобальную войну. Причиной же может
стать банальная случайность.
Ученые из
Университета Эмори в США сообщили о том, что присутствие в космосе военных аппаратов может спровоцировать новую
глобальную войну. Причиной же может
стать банальная случайность.
Призыв США к развертыванию
Космического корпуса обостряет состязание между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в космосе.
Это может вызвать самые плачевные последствия.
Запущенные
же в космос аппараты различного назначения способны засорить орбиту и привести к
невозможности использования околоземного пространства. А любое уничтожение
военного объекта одной из стран может быть воспринято как акт агрессии. И тогда,
по мнению экспертов, войны не избежать.
Кроме
того, уже существуют проекты по уничтожению космических аппаратов вероятного
противника на орбите, сообщает Wired. Ряд неправильных решений и отсутствие
постоянной коммуникации в данном вопросе между государствами грозят масштабными боевыми действиями на земле.
Ранее генерал армии
США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали
факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества одной стороне
над другой. Эксперты считают, что составляющими успеха станут космические и
компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.