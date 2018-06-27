Голливудская актриса Меган Маркл изменила многие свои
привычки после того, как стала Герцогиней Сассекской. Теперь девушке
даже нельзя есть чеснок.
Голливудская актриса Меган Маркл изменила многие свои
привычки после того, как стала Герцогиней Сассекской. Теперь девушке
даже нельзя есть чеснок.
Как сообщает британский таблоид Express, Меган и другим членам королевской
семьи не положено принимать в пищу морепродукты. Этот запрет много лет назад ввела Елизавета II. На такой радикальный шаг королева
пошла из-за страха серьезного отравления.
Также герцогине Сассекской придется отказаться от чеснока. И
опять из-за строгого запрета бабушки принца Гарри. "Мы никогда не добавляем в
блюда чеснок, да и лука кладем совсем чуть-чуть. Королева приказала исключить
чеснок из меню", – поделился повар Букингемского дворца Даррен МакГарди. Ее Величество не терпит резкого запаха, который остается во рту после блюд с эти полезным продуктом.
Добавим, что в ранних интервью Марк рассказывала, что очень
любит блюда с чесноком. До замужества она часто готовила блюдо
филиппинской кухни – адобо из курицы, одним из главных ингредиентов которого
является чеснок.
Добавим, что церемониал, должны соблюдать все члены монаршей
семьи, и он достаточно строг. Согласно этому своду правил Меган запрещено заниматься
любимым делом – сниматься в кино, иметь собственные аккаунты в соцсетях,
выражать чувства на публике.
Также супруга принца
Гарри может забыть о мини-юбках, коротеньких шортиках и маленьких платьицах.
Правила королевского дресс-кода очень строги: нельзя носить декольте, слишком
высокие каблуки, колготки яркого цвета и темный лак на ногтях.