Голливудская актриса Меган Маркл изменила многие свои привычки после того, как стала Герцогиней Сассекской. Теперь девушке даже нельзя есть чеснок.

Голливудская актриса Меган Маркл изменила многие своипривычки после того, как стала Герцогиней Сассекской. Теперь девушкедаже нельзя есть чеснок.Как сообщает британский таблоид Express, Меган и другим членам королевскойсемьи не положено принимать в пищу морепродукты. Этот запрет много лет назад ввела Елизавета II. На такой радикальный шаг королевапошла из-за страха серьезного отравления.Также герцогине Сассекской придется отказаться от чеснока. Иопять из-за строгого запрета бабушки принца Гарри. "Мы никогда не добавляем вблюда чеснок, да и лука кладем совсем чуть-чуть. Королева приказала исключитьчеснок из меню", – поделился повар Букингемского дворца Даррен МакГарди. Ее Величество не терпит резкого запаха, который остается во рту после блюд с эти полезным продуктом.Добавим, что в ранних интервью Марк рассказывала, что оченьлюбит блюда с чесноком. До замужества она часто готовила блюдофилиппинской кухни – адобо из курицы, одним из главных ингредиентов которогоявляется чеснок.Добавим, что церемониал, должны соблюдать все члены монаршейсемьи, и он достаточно строг. Согласно этому своду правил Меган запрещено заниматьсялюбимым делом – сниматься в кино, иметь собственные аккаунты в соцсетях,выражать чувства на публике.Также супруга принцаГарри может забыть о мини-юбках, коротеньких шортиках и маленьких платьицах.Правила королевского дресс-кода очень строги: нельзя носить декольте, слишкомвысокие каблуки, колготки яркого цвета и темный лак на ногтях.