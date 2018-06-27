Актриса Вероника Изотова стала очередной звездной гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека. Женщина рассказала о печальной участи своего отца, звезды сказки Морозко Эдуарда Изотова.

Актриса Вероника Изотова стала очередной звездной гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Женщина рассказала о печальной участи своего отца, звезды сказки "Морозко" Эдуарда Изотова.Вероника Изотова родилась в семье известных советских актеров Эдуарда Изотова и Инги Будкевич. Оба получили популярность благодаря ролям в сказках. Однако жизнь Эдуарда Изотова вне камер оказалась совсем не волшебной. В 1983 году артиста поймали во время обмена долларов на рубли. Три года он провел в Матросской тишине."От сумы и от тюрьмы, как говорится. Это катастрофа была. Папа был кристально чистым человеком, как и его отец. Он был законопослушный. Что произошло? Он и его жена хотели поменять деньги, операции валютные", – объяснила Вероника Изотова. Артистка высказала уверенность, что ее отца подставила вторая жена Ирина Ладыженская."Если в этом преступлении копаться, вынимать что-то, то выяснится: он не по своей вине так попался. По глупости, по наивности, жена его подставила. А это выяснилось только на суде. Следили за Ириной и ее бывшим мужем. И когда они хотели поменять, то деньги положили в сапог отцу! Ни себе, ни бывшему мужу, а моему отцу. Поэтому я считаю, что это подстава", – заключила актриса.Изотова пояснила, что деньги были нужны для постройки дачи. Когда стало известно об аресте и суде над артистом, бывшая жена Инга Будкевич хлопотала о его освобождении, писала петицию и давала ее на подпись коллегам. Поддержка артистов помогла Изотову – ему грозил больший срок, чем он в итоге провел за решеткой.Однако время в тюрьме негативно сказалось на Изотове. По признанию Вероники, когда она пришла к нему, то просто не узнала. "Передо мной сидел другой человек. Это убило, удавило", – сказала артистка. После освобождения Эдуарда Изотова захлестнула депрессия. В итоге, супруга сдала его в психиатрическую клинику."Пошла череда инсультов, сниматься он не мог, но на дубляже работал. Вскоре речь у него отнялась речь. Потом Ирина положила его в больницу, где он и умер. Это было ужасно. Зачем она это сделала? Это вопрос к его жене, она его туда положила. Не знаю почему, она говорила, что боится находиться рядом с ним. Мы его навещали, сестра, племянник. Папа просил забрать его, он говорил: "Вы не понимаете, что здесь происходит. Это ужасно, заберите меня отсюда". Но все решала Ира", – развела руками Изотова. Женщина отметила, что сейчас жена Эдуарда Изотова уже мертва.