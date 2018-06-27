Социальная сеть Facebook разрешит рекламировать на своих страницах криптовалюту, однако сохранит запрет на рекламу первичного размещения криптоактивов (ICO).

Социальная сеть Facebook разрешит рекламировать на своих страницах криптовалюту, однако сохранит запрет на рекламу первичного размещения криптоактивов (ICO).Один из руководителей администрации соцсети сообщил, что политика, запрещающая рекламу криптовалюты, была объявлена в январе; тогда руководство Facebook заявило, что хочет оградить пользователей от мошенничества и обмана.Однако уже с 26 июня правила будут обновляться и некоторые рекламные объявления от заранее одобренных рекламодателей будут разрешены, кроме тех, которые направлены на продвижение бинарных опционов и ICO, сообщает ТАСС.Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Одной из известных разновидностей криптовалюты является биткоин.