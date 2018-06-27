Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет
в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в
материале Dni.Ru.
Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет
в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в
материале Dni.Ru.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ-ГЕРМАНИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00
ЧМ-2018 уже преподнес немало сюрпризов. Вот и в матчах 27
июня вполне можно ожидать очередного чуда. В группе F с 6 очками лидирует
Мексика. Но в теории даже мексиканцы могут не выйти в 1/8 финала – если очень
постараются. У Германии и Швеции в активе по 3 балла – и обе команды под
угрозой вылета из турнира. Тем более, что и сборная Южной Кореи, у которой
очков вообще нет, может еще выйти в плей-офф. Им просто нужно чудо – победить действующего чемпиона мира Германию и дождаться победы Мексики над Швецией. Встретятся корейцы с грозной
германской машиной в столице Татарстана, на стадионе "Казань Арена".
Эксперты прогнозируют победу Германии со счетом 2:0. Ставки
букмекеров: победа Южной Кореи – 14.50, победа Германии – 1.21, ничья – 7.30.
МЕКСИКА-ШВЕЦИЯ, "МАТЧ!", 17:00
Ситуацию в группе F мы уже описали. Мексиканцы, думается, полны решимости
поддержать своих коллег из Южной Кореи и отправить гордых викингов латать
пробоины в ладьях. Но шведы едва ли легко отступятся от заветной цели. Шансы на
плей-офф у них есть, так что схватка предстоит жаркая. Встреча пройдет в
Екатеринбурге, на стадионе "Екатеринбург Арена", пишет "Чемпионат".
Эксперты прогнозируют победу Мексики со счетом 1:0. Ставки
букмекеров: победа Мексики – 2.44, победа Швеции – 3.15, ничья – 3.20.
СЕРБИЯ-БРАЗИЛИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00
Сербов выведет в плей-офф победа над бразильцами. Хотя есть
и еще шанс: сыграть с бразильскими виртуозами вничью – и надеяться, что команда
Коста-Рики уступит швейцарцам. Что маловероятно – хотя на этом чемпионате, кажется,
невозможного нет. Фаворитами в этом противостоянии выглядят, конечно, бразильцы
– им достаточно сыграть с сербами вничью. Матч пройдет в Москве, на стадионе
"Открытие Арена".
Эксперты прогнозируют победу Бразилии, счет 1:2. Ставки
букмекеров: победа Бразилии – 1.52, победа Сербии – 7.5, ничья – 4.5.
ШВЕЙЦАРИЯ-КОСТА-РИКА, "МАТЧ!", 21:00
Итак, ситуация в группе Е следующая: по 4 очка после двух
туров набрали бразильцы и швейцарцы. Сербы имеют на балл меньше, а Коста-Рика
шансы на выход из группы потеряла. Причем Швейцария в случае своей победы выходит
в плей-офф – независимо от исхода игры сербов с бразильцами. Швейцарцы с
костариканцами сыграют в Нижнем Новгороде, на поле "Стадиона Нижний
Новгород".
Эксперты ожидают победы Швейцарии со счетом 2:1. Ставки у
букмекеров: победа Швейцарии – 1.75, победа Коста Рики – 6.60, ничья – 3.45.