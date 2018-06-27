Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.

Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани,Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдетв плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – вматериале Dni.Ru.ЮЖНАЯ КОРЕЯ-ГЕРМАНИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00ЧМ-2018 уже преподнес немало сюрпризов. Вот и в матчах 27июня вполне можно ожидать очередного чуда. В группе F с 6 очками лидируетМексика. Но в теории даже мексиканцы могут не выйти в 1/8 финала – если оченьпостараются. У Германии и Швеции в активе по 3 балла – и обе команды подугрозой вылета из турнира. Тем более, что и сборная Южной Кореи, у которойочков вообще нет, может еще выйти в плей-офф. Им просто нужно чудо – победить действующего чемпиона мира Германию и дождаться победы Мексики над Швецией. Встретятся корейцы с грознойгерманской машиной в столице Татарстана, на стадионе "Казань Арена".Эксперты прогнозируют победу Германии со счетом 2:0. Ставкибукмекеров: победа Южной Кореи – 14.50, победа Германии – 1.21, ничья – 7.30.МЕКСИКА-ШВЕЦИЯ, "МАТЧ!", 17:00Ситуацию в группе F мы уже описали. Мексиканцы, думается, полны решимостиподдержать своих коллег из Южной Кореи и отправить гордых викингов лататьпробоины в ладьях. Но шведы едва ли легко отступятся от заветной цели. Шансы наплей-офф у них есть, так что схватка предстоит жаркая. Встреча пройдет вЕкатеринбурге, на стадионе "Екатеринбург Арена", пишет "Чемпионат".Эксперты прогнозируют победу Мексики со счетом 1:0. Ставкибукмекеров: победа Мексики – 2.44, победа Швеции – 3.15, ничья – 3.20.СЕРБИЯ-БРАЗИЛИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00Сербов выведет в плей-офф победа над бразильцами. Хотя естьи еще шанс: сыграть с бразильскими виртуозами вничью – и надеяться, что командаКоста-Рики уступит швейцарцам. Что маловероятно – хотя на этом чемпионате, кажется,невозможного нет. Фаворитами в этом противостоянии выглядят, конечно, бразильцы– им достаточно сыграть с сербами вничью. Матч пройдет в Москве, на стадионе"Открытие Арена".Эксперты прогнозируют победу Бразилии, счет 1:2. Ставкибукмекеров: победа Бразилии – 1.52, победа Сербии – 7.5, ничья – 4.5.ШВЕЙЦАРИЯ-КОСТА-РИКА, "МАТЧ!", 21:00Итак, ситуация в группе Е следующая: по 4 очка после двухтуров набрали бразильцы и швейцарцы. Сербы имеют на балл меньше, а Коста-Рикашансы на выход из группы потеряла. Причем Швейцария в случае своей победы выходитв плей-офф – независимо от исхода игры сербов с бразильцами. Швейцарцы скостариканцами сыграют в Нижнем Новгороде, на поле "Стадиона НижнийНовгород".Эксперты ожидают победы Швейцарии со счетом 2:1. Ставки убукмекеров: победа Швейцарии – 1.75, победа Коста Рики – 6.60, ничья – 3.45.