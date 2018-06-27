Президиум генсовета Единой России принял отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого. Причина такого решения – несоблюдение внутрипартийных решений.

Президиум генсовета "Единой России" принял отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого. Причина такого решения – "несоблюдение внутрипартийных решений".Как рассказал источник в партии, "президиум счелнедопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированнойпозиции партии". По данным собеседника, который сослался на секретарягенсовета Андрея Турчака, "партия не может превращаться в балаганпубличных мнений своих членов, тем более партийных руководителей"."Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийноеобсуждение, затем обсуждение с гражданами и только потом публично выражаться вконсолидированной позиции партии", – процитировал источник Турчака.Ранее стало известно, что Ярославская облдума, которую возглавляет Михаил Боровицкий,решила обратиться в Госдуму с просьбой дополнительнопроработать решения об увеличении пенсионного возраста.В то же время, на минувшей неделе секретарь генсовета "ЕР"говорил, обращаясь к однопартийцам, говорил, что поддержать пенсионную реформупартию призвал ее председатель, глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Кроме того, Турчак, по словамисточника, обратил внимание на тот момент, что "Единая Россия" запускаетобсуждение изменений пенсионной системы и сбор предложений в регионах.Напомним, кабмин ранее внес в Госдуму пакет законопроектовоб изменениях в пенсионной системе, которые, в частности, предусматривают постепенноеповышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.На сегодняшний этот возраст составляет 60 и 55 лет соответственно.Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтениидо конца весенней сессии. Согласно ему, повышение пенсионного возраста незатрагивает нынешних пенсионеров. Они будут получать все ранее назначенные выплаты.