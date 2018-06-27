Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Германии с ЧМ-2018. Эксперт разразился язвительным постом в социальной Сети.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Германии с ЧМ-2018. Эксперт разразился язвительным постом в социальной Сети.Губерниев лаконично, но эмоционально прокомментировал фиаско немцев. "Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен", – написал он в своем Instagram.Стоит отметить, что далеко не все подписчики спортивного комментатора разделили его ликование. "Мой ребенок второй чемпионат болеет за Германию. Плакал час, еле успокоили. А вы, взрослые, здесь оскорбляете действующих чемпионов с подачи обнаглевшего комментатора!", – выразил недовольство возмущенный пользователь.Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, в свою очередь, объяснил, в чем причины поражения немцев от Кореи, передает . "Было упущение в подготовке, в физическом состоянии. Немцы никогда так не двигались, они додавливали своей мощью. Не играли молодые футболисты, которых мы видели. После серьезных поражений они сделают выводы, так всегда происходит", – высказался эксперт.Примечательно, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после вылета немцев с чемпионата мира отметил, что команда не заслуживала плей-офф. "На этом турнире мы не заслужили второго чемпионства. Мы хотели победить, но не было возможности повести в счете. Пропал класс и динамика. Мы заслужили вылета", – уверен он.Ранее стало известно, что сборная Германии по футболу впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ, пишет . Немцы проиграли со счетом 0:2 команде Южной Кореи.