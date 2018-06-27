Сборная Исландии завершила выступление на чемпионате мира по футболу в России. Это стало понятно после того, как исландцы в заключительном третьем матче группового этапа потерпели поражение от команды Хорватии со счетом 1:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Сборная Исландии завершила выступление на чемпионате мира по футболу в России. Это стало понятно после того, как исландцы в заключительном третьем матче группового этапа потерпели поражение от команды Хорватии со счетом 1:2. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.В составе победителей мячи забили Милан Бадель (53-я минута) и Иван Перишич (90-я). У исландцев единственный гол забил Гилфи Сигурдссон, который на 76-й минуте реализовал пенальти.Для возможного выхода в плей-офф Исландии была необходима только победа. Однако команда в итоге смогла набрать только одно очко в трех матчах и заняла последнее место в группе. В 1/8 финала из группы "D" пробились команды Хорватии (9 очков) и Аргентины (4). Нигерийцы стали третьими (3).