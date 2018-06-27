Пользователей рунета ошарашили откровенные фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре Светланы Алексеевой. Половина тела барышни покрыта шрамами от ожогов.

Пользователей рунета ошарашили откровенные фотографии 18‐летнеймодели из Комсомольска‐на‐Амуре Светланы Алексеевой. Половина тела барышнипокрыта шрамами от ожогов.Светлана обожглась, когда ей было всего четыре года.Девчушка была дома одна, так как поход матери-алкоголички в магазин слишкомзатянулся. За окном начинало темнеть, малютка попыталась зажечь свечу ислучайно подпалила себе платье.Я бегала по всей квартире и пыталась себя потушить, кричалаочень сильно. Потом пришла мама, открыла дверь. Она смотрит на меня – яобгоревшая – у нее начинается истерика", – рассказывает Алексеева. Света впалав кому на два месяца, у нее было обожжено 50% кожного покрова. После онаперестала двигаться и говорить: рубцы срослись на месте сгибов и превратились втугие перепонки.По словам девушки, физические страдания оказались не так страшны,как безразличие собственной матери. В больнице за ней ухаживали медсестры ибабушка, которые не верили, что она выживет.После выписки на теле у Алексеевой появились новые шрамы –на лице и руках следы от ножевых ранений. Нерадивая родительница метнула вдевочку нож для рыбы из-за невинной просьбы погулять во дворе.Насилие над девочкой продолжалось до 14 лет. Пьющую мамашулишили родительских прав, а ребенка забрали в детский дом. Много лет Алексеевабоялась показываться людям. Однако теперь она пользуется бешеным спросом у модельных агентстви общественных организаций.После обрушившейся на нее популярности в Сети модели стали приходитьпредложения от пластических хирургов, которые обещали убрать шрамы. Первоевремя Светлана думала согласиться, но теперь хочет оставить все как есть, сообщает телеканал "360".